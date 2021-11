PGL Major Stockholm 2021 suurturniiri teekonda alustasid 24 maailma parimat «CS:GO» võistkonda. Nüüdseks on neist alles jäänud vaid 4. Kõik võistkonnad on väga lähedal, et võita miljon dollarit ning maailma parima «CS:GO» võistkonna tiitel.