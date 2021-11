Suninen kiitis Hyundaid: M-Sporti jäämine olnuks risk

«See projekt on atraktiivne, sest nad sõidavad palju teste ja investeerivad auto arendamisesse. Siin on hea tunne olnud,» seletas rallisõitja Rallit.fi-le antud intervjuus.

«Tahan sõita ja teha hea hooaja,» rääkis Suninen tulevast aastast. «Oleme põhiliselt rääkinud WRC2-klassist. See annaks mulle ka võimaluse olle WRC-tiimi asendussõitja ning see võimalus tuli üllatavalt kiiresti. Rallisõit on jälle väga läbus. See ei tule ainult auto võimsusest, aga üleüldisest atmosfäärist,» rääkis naerusuine Suninen.

«Paljud arvasid, et M-Spordist lahkumine on risk. Ma arvan, et sinna jäämine oleks olnud risk,» sõnas ta ja lisas. «Seal saaks sõita ainult rahaga ja kui sul seda ei ole, siis ei saa teste teha ja see näitab ka tulemustes. See on kurb fakt,» seletas ralliäss.