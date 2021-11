OTSEÜLEKANNE ⟩ Kellest saab «CS:GO» Maailmameister?

Natus Vincere ehk NaVi on turniiril seni näidanud pidurdamatut jõudu. Isegi poolfinaalis suudeti alistada 2:0 seisuga võistkond Gambit. Seega läheb NaVi finaali vastu favoriidina. G2 on pidanud Majori turniiril tunnistama ka kaotusi, kuid on kindlalt finaalikoha välja teeninud. NaVi on hetkel maailma edetabelis 1. kohal, G2 Esports aga üheksandal.