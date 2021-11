Hein sai uskumatu stsenaariumiga kohtumises vigastada

Paraku sain Hein selles mängus vigastada. Eesti Jalgpalli Liidust kinnitati Soccernet.ee-le, et Heina vigastuse tõsidus ei ole veel teada ja seetõttu pole lõplikult selge ka tema osalemine eesseisvates koondisemängudes Belgia ja Tšehhiga. Tänase päeva jooksul on koondise treenerid suhelnud nii mängija enda kui ka meditsiinilise personaliga, et Heina seisundi osas selgust saada.