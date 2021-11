Doncic on karjääri jooksul koos lõpusireeniga teele saatnud neli võidukat kolmepunktiviset. Neist kolm on tulnud NBAs. Hoopshype’i andmetel tabas karjääri jooksul kolm kaugviskega sireenitapjat ka Kobe Bryant. Tegevmängijatest on sama palju võidukaid kolmeseid kirjas Kevin Durantil ja Damian Lillardil.