Võitjate neljanda värava viskas Rooba hetkel, kui mängitud oli täpselt 16 minutit. Eesti parim hokimees oli jääl ka viienda värava viskamise ajal – see juhtus poolteist minutit enne lõppu, mil külalised olid vahetanud väravavahi kuuenda väljakumängija vastu.

Et Metallurgi visatud väravate ajal oli Rooba vahetusmeeste pingil, sai ta pluss-miinus-arvestusse kaks plusspunkti. Hooaja kokkuvõttes on tema vastav näitaja +3, lisaks on Rooba viibinud väljakul päris paljude värava toonud arvuliste ülekaalude ajal (neid olukordi ses statistikas ei arvestata).