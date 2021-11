FOTO ⟩ Mehhikosse jõudnud Kontaveit tõuseb aastalõputurniiriga maailma edetabelis vähemalt koha võrra

Kontaveit postitas eile Instagrami rõõmust pakatava foto, lisades juurde, et tema on Guadalajaras õnnelik.

Ühtlasi on selgunud, et Kontaveit tõuseb WTA finaalturniiriga maailma edetabelis vähemalt ühe koha võrra, seitsmendaks. Sel kohal asuv tuneeslanna Ons Jabeur teatas, et vajab vigastusest taastumiseks rohkem aega ega sõida varuvõistlejana Mehhikosse.