Warriors taastab positsioone: ühe kaotuse kõrvale saadi kaheksas võit

Warriors alistas tabeli lõpuosas asuva Houston Rocketsi 120:107 tänu ühtlasele meeskonnatööle. Kõige kauem väljakul viibinud mängijad said mänguaega veidi alla poole tunni, käe said valgeks üksteist meest. Resultatiivseimaks kerkis 25 punktiga Jordan Poole, Stephen Curry lisas 20 silma.

Seisult 83:80 tegi Warriors otsustava 15:0 spurdi ja hoidis kahekohalist edu lõpuni. Steve Kerri hoolealused on hooaja alguses eriti tõhusalt tegutsenud just kaitses. Rockets tegi 22 pallikaotust, kiirrünnakutest said võitjad 36 ja kaotajad 12 punkti.