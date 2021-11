Alar Rikberg suurte mängude eel: võid kümme aastat eurosarjas mängida sellist vastast saamata

Zenit on Venemaa superliiga kümnekordne võitja, üheksal korral on võidetud Venemaa karikavõistlused ja seitsmel korral superkarikas. Meistrite liigas triumfeeriti viimati hooajal 2017/18, kokku on Euroopa tugevaimas klubisarjas võidetud kuus tiitlit. Klubide maailmameistriks tuldi 2017. aastal.

Miks mängib nõnda tituleeritud klubi sel hooajal CEV Cupil, mitte Meistrite liigas? «Venemaal peeti eelmisel hooajal meistrivõistluste finaalturniir kahe kolmeliikmelise alagrupi osalusel. Mõlema grupi kaks parimat pääsesid poolfinaali, Zenit jäi aga kolmandaks. Seejuures kaotasid nad mõlemad kohtumised Novosibirski Lokomotiivile ja Kemerovo Kuzbassile 2:3, viiendad geimid 13:15. Et eurosarjade kohti jagatakse meistrivõistluste tulemuste järgi, tulebki Zenidil sel hooajal CEV Cupil mängida,» selgitas Rikberg võrkpalliliidu pressiteate vahendusel.

Praegust hooaega alustas Zenit koduliigas viie võiduga, esimene kaotus (2:3) saadi nädalavahetusel Moskva Dinamolt. «Nad alustasid hooaega hiilgavalt. Nüüd tuli esimene raskem vastane ja kaotus. Venemaal on sel hooajal väga tugev nelik, kuhu kuuluvad Kaasani Zenit, Moskva Dinamo, Peterburi Zeniit ja Novosibirski Lokomotiv.

Meil on nüüd väike lootus, et see kaotus kõigutas nende enesekindlust. Lisaks ootab neid Tartust lahkudes juba 13. novembril Peterburis mäng sealse Zeniidiga. Kohtumisi tundmatute vastastega võtavad nad ehk lihtsamalt ja on võimalus, et ka meisse suhtutakse nii, sest kindlasti tahavad nad uuesti võiduteele naasta ja liigamäng on neile väga oluline,» ütles Rikberg, kes on Venemaa liigas töötanud statistikuna ja teab sealseid tavasid hästi.

Kaasani meeskonna ridadest leiab niisugused võrkpallimaailma tähed nagu diagonaalründaja Maksim Mihhailovi, USA koondise sidemängija Micah Christensoni ja Poola koondise nurgaründaja Bartosz Bednorzi, samuti mitmed teised Venemaa tippmängijad. Kogu meeskond on väga hästi komplekteeritud.

Mida võrkpallifännid võiks jälgida, sest niisugust meeskonda pole siinmail varem nähtud? Rikberg: «Kogu tiimi ülesehituses on neil mullegi väga sümpaatne lähenemine – nad säilitavad alati suure osa tuumikust. Olulisimad liitujad on nurgaründaja Dmitri Volkov ja sidemängija Christenson. Kaasanis on maailma tippklass kõiges: jõus, kiiruses, igas mänguelemendis. Nõrka kohta seal polegi. Ükskõik keda või mida nende mängus vaadata, näeb maailmatasemel võrkpalli.»