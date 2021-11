Suninen tegi M-Spordi suunas torke: sinna jäämine olnuks risk

Suninen on veendunud, et tegi M-Spordist lahkudes õige otsuse. «Ma poleks arvanud, et oleksin omadega nii kiiresti olnud sellises kohas, kus ma praegu olen. Paljud arvasid, et M-Spordist lahkumine oli risk. Mina arvan, et risk olnuks hoopis sinna jääda,» ütles Suninen intervjuus Iltalehtile.

«M-Spordis said sõita vaid raha eest. Kui sul seda pole, siis sa ei saa sõita ka testisõite. Paraku jätab see tulemustele jälje. See on kurb tõsiasi,» nentis soomlane.

Suninen on Hyundai ridades sel hooajal kaasa sõitnud Kataloonia ralli, kus sai WRC2 arvestuses teise koha. Monza MM-rallil asendab ta perekondlikel põhjustel eemale jäävat Ott Tänakut ja tuleb starti juba WRC-autoga.