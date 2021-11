Erasõitjad Hyundai Rally1-auto ligi ei pääse

Kuigi Hyundai tegi praeguse põlvkonna autod erasõitjatele kättesaadavaks läbi satelliitmeeskonna 2C Compétitioni, ei plaani nad sama strateegiaga järgmisel hooajal jätkata.

«Rally1-autode puhul võin (eratiimid) praegu välistada,» ütles Hyundai rallimeeskonna pealik Andrea Adamo DirtFishile. «Oleme teisest meeskondadest veidi maas ja peame keskenduma, et tehasemeeskonna autod tuleksid korralikud.»

Adamo on seisukohal, et uue põlvkonna autod jäävad erasõitjatele kalliks. «Minul ei ole plaani autosid rentida. See on osa teiste plaanist. Uued autod võtavad mult rohkem aega kui praegused. Ma ei näe, et mõni eratiim oleks võimeline seda raha maksma. Vähe on neidki, kes suudavad üldse seda autot hallata,» ütles Adamo.

Samas M-Spordil on hoopis vastupidine plaan. Nemad soovivad kindlasti mõne Puma Rally1-auto erasõitjale rentida. Näiteks hooaja teisel, Rootsi MM-etapil on õhus võimalus, et stardirivis on koguni viis Puma Rally1-autot.

«Malcolm Wilson saab asja tööle, selles ma ei kahtlegi. Ta töötab teistsuguses organisatsoonis kui mina. Ta on alati eraklientidele WRC-autosid teinud, ta on selles mihkel. Austan teda sellepärast, kuid tal on teistsugune tööjõud,» ütles Adamo.