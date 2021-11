Hamiltoni süüdistas Verstappeni võidus tiimikaaslast

FOTO: FLORENT GOODEN via www.imago-images.de/Scanpix

Mehhiko GP start. FOTO: FLORENT GOODEN via www.imago-images.de/Scanpix

Mercedese sõitja Lewis Hamilton näitas Mehhiko GP järel näpuga tiimikaaslase Valtteri Bottase suunas. Nimelt on just soomlane tema hinnangul süüdi selles, et etapivõidu teenis Red Bulli sõitja Max Verstappen.