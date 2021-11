Conor McGregor leidis endale järgmise vastase

Sel aastal on McGregor pidanud kaks matši. Mõlemal korral jäi ta alla Dustin Poirierile. Chandleril on tänavu kirjas kolm matši. Aasta alguses alistas ta Dan Hookeri, kuid kaotas seejärel Charles Oliveirale ja paar päeva tagasi Justin Gaethjele.

Pärast matši Gaethjega lisas Chandler Twitterisse töödeldud pildi, kus on vastamisi McGregoriga. Sellega andis ta mõista, et soovib järgmisena võidelda just iirlasega. «Olen ühel hetkel selleks kindlasti valmis. Tegid Mike'i vastu hea esituse,» vastas McGregor.