VIDEO ⟩ Kummaline väljasõit painab Soome kaardilugejat tänase päevani

Peugeot tehasetiimi rallipaar oli Soome MM-ralli poole peal teisel kohal, kuid ühel kiiruskatsel purunes nende unistus poodiumikohast. Eriti valusaks muutis väljasõidu asjaolu, et see juhtus täiesti süütus kohas. «See polnud isegi väljasõit, vaid lihtsalt hooletus,» meenutas Tuominen.

Mis siis täpsemalt juhtus? «Olime just kurvist läbi tulnud ning auto liikus otse edasi. Basti (Lindholmi hüüdnimi – toim) lõi käigu üles ning võttis järgmisesse kurvi sisenemiseks sõidujoone. Siis aga kukkus auto kraavi ja tabas teetruupi. Sinna see ralli läkski,» kirjeldas Tuominen aastaid hiljem Iltalehtile.

Kaardilugeja sõnul olid mehed äärmiselt pettunud. «Aga selline see ralli on. Tehtut ei saa enam tagasi võtta. Muidugi olnuks tore Soome MM-rallil poodiumile jõuda, aga vähemalt jäi mulle see lugu,» tõdes ta.