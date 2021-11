PM MEHHIKOS ⟩ Selgusid Kontaveidi alagrupivastased WTA aastalõputurniiril

Teise alagrupi nimeks on Chichen Itza ja seal on koos esimest asetust omav valgevenelanna Arina Sabalenka, neljandat asetust omav kreeklanna Maria Sakkari, viiendat asetust omav poolatar Iga Swiatek ja seitsmendat asetust omav hispaanlanna Paula Badosa.

WTA koduleht tõi välja, et Teotihuacani alagrupis on kõige suuremaks favoriidiks Pliškova, kes on aastalõputurniiril juba viiendat aastat järjest ning viimasel kolmel aastal jõudnud ka poolfinaali.