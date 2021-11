PM MEHHIKOS ⟩ Kontaveit aastalõputurniiri loosist: kõik mängud saavad olema väga keerulised

Kaheksandat asetust omav Kontaveit loositi Teotihuacani nimelisse alagruppi. Seal läheb ta vastamisi teist asetust omava tšehhitari Barbora Krejcikovaga, kolmandat asetust omava tšehhitari Karolina Pliškovaga ja kuuendat asetust omava hispaanlanna Garbine Muguruzaga.

«Muidugi on kõik [head mängijad] siin, oleme kõik maailma kaheksa paremat ja see on väga keeruline loos. Kõik mängud saavad olema väga keerulised. Ootan väga siin võistlemist ja ootan juba turniiri algust,» oli Kontaveidi lühikommentaar loosimise järel.

Mida rääkisid Kontaveidi alagrupikaaslased?

Krejcikova: «See WTA finaalturniir. Kõik, kes siin mängivad, on hämmastavad sportlased. See saab olema väga-väga keeruline. Aga see on WTA finaalturniir. See on aasta viimane võistlus. Oleme kõik siin heas vormis. Ootan väga nende hämmastavate tüdrukutega heitlemist. Ma arvan, et see saab olema väga lõbus ja tore turniir.»

Pliškova: «Siin ei ole lihtsat vastast. Mõne vastu on mul parem omavaheliste mängude seis, aga igatahes saab väga keeruline olema. Ma pole Barboraga aastaid mänginud, aga tal on olnud hea aasta ja ta on samast riigist. Äkki tekitab see mingit lisasurvet.

Garbinega oleme palju mänginud ja mul on tema vastu väga hea omavaheliste mängude seis, aga me pole minu arust viimased kaks aastat kohtunud. Tal oli samuti suurepärane aasta. Anetiga pole ma ka paar aastat mänginud, aga ta on heas hoos. Ma arvan, et tema on grupi raskeim vastane.»