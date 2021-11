Eesti koondise külaskäik tekitab Belgia jalgpallimaastikul paksu pahandust

Kui Eesti aja järgi hakkab Belgia ja Eesti kohtumine kell 21.45, siis belglaste jaoks on see tunni võrra varem. Kuna kohalik jalgpalliliit otsustas et vähemalt kolm tundi enne rahvusesinduse mängu ei tohi teisi jalgpallikohtumisi Belgias pidada, on amatöörjalgpallurid keerulises olukorras.