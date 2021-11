Pekingi olümpiarajal toimus hirmus õnnetus: vaatasin enda jalga ja nägin luud

Esmaspäeval testis Poola kelgutaja Mateusz Sochowicz Pekingis asuvat jäärenni, et olla valmis järgmisel nädalal sõidetavaks MK-etapiks, mis on omakorda ka olümpiamängude testvõistluseks.

Kui poolakas rajale suundus, pidi olema kõik korrektne, ent peagi selgus, et nii see polnud. Üks rajaosa polnud veel täielikult valmis ning Sochowiczi sõit seetõttu ka ebaõnnestus. Ta kukkus rennis ning sai väga tõsiselt vigastada.

«Kohe pärast kokkupõrget seinaga vaatasin oma jalga ning nägin luud. See oli hetk, mida mäletan pikalt,» sõnas Sochowicz Poola meediale.

Kelgutaja sõnul polnud ka kohale tulnud arstid just kõige kompetentsemad. «Minu juurde tulid kohe inimesed, kes ei teadnud, mida teha. Üks neist soovis kohe minu luud katsuda enda kindaga, mis polnud kaugeltki puhas. Õnneks tulid peagi kohale ka meie spetsialistid, kes mind haiglasse aitasid toimetada.»

Hetkel pole küll kindel, kui pikaks võib Poola kelgutaja vigastuspaus venida, ent tema olümpialootused said kõva põntsu. Nüüd loodab ta, et teenib olümpiamängudeks vabapääsme, et ainult taastumisele keskenduda.