Ogier ootab väga Loebi naasmist MM-sarja: see oleks meie spordile väga kasulik

Loeb on tänavu mitmel korral testinud M-Spordi järgmise aasta hübriidautot. Nõnda on meeskond plaanimas talle usaldada ka üht sõiduvahendit järgmise hooaja esimeseks MM-etapiks Monte Carlos. See oleks pärast 1999. aastat esimene kord, kui Loeb istub taas Fordi rooli.

Sebastien Ogier on pigsalt jälginud Loebi ja M-Spordi uudiseid ning ootab huviga, et see viimaks koostööks vormistuks. «Ma usun, et ta naudib koostööd M-Spordiga sama palju, kui mina seda tegin. Meid on tihti üksteisega võrreldud ja meil on olnud ka palju vägevaid võitlusi. Seega, kui kõik peaks nii minema, siis ilmselt võitleme veel tulevikus üksteisega,» lausus Ogier ralliportaalile Dirtfish.