PM MEHHIKOS ⟩ Kontaveit mõtleb suurelt: annan endale aru, et mu töö pole veel tehtud

«Olen väga elevil, et mul õnnestus üldse siia kvalifitseeruda. Praeguseks on mul olnud paar päeva, et siinse kõrgusega harjuda (Guadalajara asub 1550 meetri kõrgusel - K.J.) ning naudin siin olemist ja harjutuskordi. Olen lihtsalt tänulik, et mul õnnestus siia jõuda ning kavatsen sellest kogemusest ja Guadalajarast maksimumi võtta,» sõnas eestlanna alustuseks.

Kõrguse tõttu on Guadalajaras põhiteemaks number üks siinsed tingimused. Hõredama õhu tõttu on palli põrge kiirem, kuidas hindab seda kõike Kontaveit? «Jah, võib öelda küll, et see on võrdlemisi kiire. [Hõredama] õhtu tõttu lendab kõik veidi kiiremini, mistõttu võtab paar päeva aega, et sellega kohaneda ning palli kontrollimist õppida. Aga ma ei ütleks, et see on hullumeelselt kiire. Pigem, et lihtsalt kiiremapoolsem,» sõnas eestlanna, kes on kõrgusest tulenevalt ka enda reketi keeled veidi pingumale pannud.