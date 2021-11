Nurgeri areng on Eesti korvpallimaastikul sel sügisel kui sõõm värsket õhku. Mitme välismaal leiba teeniva koondislase olukord on nukker ja kuu lõpus tulevate koondisemängude eel pole see hea märk. Kristian Kullamäe pääses Burgose San Pablo eest viimati väljakule septembris, Pesaros kahaneb üha Henri Drelli mänguaeg, Limogesis on ebastabiilne Siim-Sander Vene olukord, pikast vigastusest taastub Sander Raieste ning trauma tõttu jäävad koondisemängud vahele ka Janari Jõesaarel.