PM MEHHIKOS ⟩ Kontaveit teenib alagrupikaaslastelt kiitusi: Anett on meeletult heas vormis

«Mulle tundub, et ma sain tugevama grupi. Karoline [Pliškova] on neist selgelt kõige kogenum olles korduvalt aastalõputurniiril mänginud, [Barboda] Krejcikoval on käsil lihtsalt imeline aasta, olles võitnud ühe slämmi (Prantsusmaa lahtised - K.H.) ning Kontaveit on praegu lihtsalt hullumeelselt enesekindel. Ehk see on selgelt karm grupp ning mul tuleb väga hästi mängida, et siit edasi poolfinaali pääseda,» sõnas neljandat korda aastalõputurniiril osalev Muguruza pressikonverentsil.

Selles arvestuses teeb ta silmad ette kõikidele peale Karolina Pliškova, kes jõudnud tänavu püünele juba viiendat korda. Ka tšehhitar ise loodab väga oma kogemustepagasist kasu lõigata.

«Ma usun küll, et mu kogemused peaksid ja võiksid mind siin aidata. Väga paljud tüdrukud siin mängivad aastalõputurniiril alles esimest korda, mistõttu on nad väga elevil. See võib vahel aga olla ohtlik, sest nad on ainuüksi juba siia jõudmise üle õnnelikud ega hooli enamast,» kostis ta, ent tunnustas seejärel põgusalt ka vastaseid. «Neil kõigil on olnud väga hea aasta ning mõnel koguni pöörased viimased kuud. Näiteks Anett [Kontaveit] on ju minu grupis.»

Kiidusõnu Kontaveidi kohta kuulis ka Krejcikova suust, kes kolmapäeval kohe ka eestlannale vastu astub. «Siin on kohal tänavuse hooaja kaheksa parimat mängijat ning kõik tüdrukut on meeletult head. Loos oli mõistagi raske, kuid seda oli ka oodata, kuna tegemist on prestiižse turniiriga. Aga korraks mõelda: mu grupis on Karoline [Pliškova], Garbine [Muguruza] ja Anett [Kontaveit] - see on väga, väga raske alagrupp,» sõnas äsja ka Billie Jean Cupil kodumaad esindanud ning seal kerge traumaga kimpus olnud tšehhitar.