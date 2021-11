PM MEHHIKOS ⟩ Kaheksa aastalõputurniiri noppe seas leidub ka kuninganna Kontaveit

Et turniiriks paremini valmis olla, panid WTA inimesed kokku aga eraldi kaheksapunktilise loetelu, kus tõsteti eraldi esile ka Kontaveiti. Aga kõigest järjekorras...

1. Imelised debütantdid – koguni kuus mängijat kaheksast teeb tänavu Guadalajaras oma aastalõputurniiri debüüdi. Esmakordselt on tõotatud maale jõudnud Paula Badosa, Anett Kontaveit, Barbora Krejcikova, Aryna Sabalenka, Maria Sakkari ja Iga Swiatek.

2. Tõelised pioneerid – esimest korda on WTA aastalõputurniiril esindatud Kreeka (Maria Sakkari), Eesti (Anett Kontaveit), Mehhiko (paarismängus Giuliana Olmos) ja Tšiili (paarismängus Alexa Guarachi).

3. Alistamatu – Kõigest kaheksa korda on juhtunud see, et WTA aastalõputurniiril võidutseb tennisist, kes ei kaota turniiri jooksul ühtegi kohtumist. Viimati sai sellega hakkama Elina Svitolina (2018)