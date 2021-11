London on lähedal võõrustamaks ajaloolistel linnatänavatel F1-etappi

Londonis on alustatud juba ka tegevusega, et võimalikult kiiresti F1 nende linnatänavatele tuua. Juba on olemas ka rahastus värske ringraja loomiseks ning seda projekti toetab USA investeerimisgrupp 777 Partners.

Hetkel käibki F1 juhtkonnas arutelu, kas anda Suurbritanniale võimalus võõrustada kaht F1-etappi ühel hooajal. Londoni linnapea Sadiq Khan on seda võimalust täielikult toetanud ning loodab, et F1 jõuab Londonisse enne tema teise ametiaja lõppu. Khani ametiaeg Londoni linnapeana saab läbi 2024. aastal.

«Loodame, et see peagi juhtub. Oleme väga ootusärevad,» sõnas 777 Partnersi asutaja Josh Wonder. «See atmosfäär saaks olema imeline. London on niivõrd rahvusvaheline linn, et seal on suurvõistlust lausa lust korraldada.»