Skandaal: tippjalgpallur palkas kurjategijad, kes klubikaaslasele jõhkraid vigastusi tekitaksid

Täna võeti Diallo peamise kahtlusalusena vahi alla. Nimelt oli Diallo just see, kes Hamraoui'd sõidutas ning ühel hetkel jäid nad kurjategijate juures seisma. Hamraoui viidi haiglasse ning ta peab mitmest mängust vigastuse tõttu eemale jääma.

Politsei sõnul oli Diallo motiiviks fakt, et tal polnud võimalik liiga tihti jalgpalliväljakule pääseda. Suvel PSG-ga liitunud Hamraoui on stabiilselt algrivistuses väljakul, seevastu viiendat hooaega Prantsusmaa tippklubis mängiv Diallo on pidanud enamike kohtumisi pingilt vaatama.