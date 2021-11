HETK AJALOOS ⟩ 25 aastat tagasi tõusis esimene Eesti epeevehkleja EMil poodiumile

Barcelona olümpiamehe Zuikovi teenistuslehelt leiame 6 individuaalset Eesti meistrimedalit ning NSV Liidu noorte ja täiskasvanute võistkondlikud meistritiitlid. MK-etappidel jäi laeks üks meeskondlik võit ja individuaalne 3. koht. Et vehklemisrajal on edukalt samme seadnud ka Viktori abikaasa Alla ning tütred Julia ja Veronika, võibki Zuikovide perekonda lugeda ses arvestuses Eesti kõige edukamaks.

Kui MM ja OM on vehklejaile ammugi tuntud võitlustanner, siis kontinendi parimaid hakati järjepidevalt selgitama alles 1991. aastast. Või kas ikka hakati? Esimene turniir Euroopa meistri selgitamiseks toimus tegelikult juba 1921. aastal Pariisis ja sama nimetuse all jätkati veel 15 aastat. 1937. aastal jõudis korraldusjärg taas Pariisini ning siis otsustati edasi minna MM-i nime all. Järgmine EM-turniiri algatus sai teoks 1981. aastal, kuid vaibus pärast kolmeaastast tsüklit.