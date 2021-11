PM MEHHIKOS ⟩ Koroona läbipõdemine ajendas vaktsiiniskeptikust maailma teise reketi süstima

Kui Anett Kontaveit on viimastel kuudel olnud selgelt kõige tihedama mängugraafikuga tennisist, siis näiteks maailma teine reket Arina Sabalenka on pärast US Openit osalenud ainult ühel turniiril Venemaal. WTA aastalõputurniiri eel avalikustas valgevenelanna aga, et selle kõige taga on koroonaviirus.