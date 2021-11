PM MEHHIKOS ⟩ Maailma kolmanda reketi seljatanud Kontaveidil on käsil karjääri pikim võiduseeria

Tolle võiduga püstitas ja purustas Kontaveit ka mõningaid tähiseid enda karjääris. Nimelt on eestlannal käsil praeguseks karjääri parim, 11-mänguline võiduseeria.

Sealjuures väärib äramärkimist, et Kontaveit alustas tänavust aastat 19-13 rekordiga, kuid on pärast treenerivahetust võitnud 27 mängu 29st.

Lisaks on Kontaveit WTA kõige kuumem nimi, kui asi puudutab kõva kattega väljakut. Tänane triumf oli talle sellel väljakul juba järjekorras 37.

Pärast Krejcikoca seljatamist on Kontaveit tänavu alistanud juba viis WTA edetabelis esikümnesse kuulunud tennisisti. Küll oli see alles kolmas kord, kui Kontaveidil on õnnestunud oma karjääris alistada WTA edetabeli esikolmikusse kuuluv mängija.