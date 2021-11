PM MEHHIKOS ⟩ Kontaveidile kaotanud Krejcikova: kaotasin ainult kahe servimurde tõttu

Tšehhitar sõnas pärast tund ja 15 minutit kestnud lahingut, et kohtumine oli tema jaoks keeruline. «Anett tegi täna korraliku partii ja servis hästi. Leian, et kaotasin täna ainult kahe servimurde tõttu,» sõnas aastalõputurniiril nii üksik- kui ka paarismängus kaasa lööv Krejcikova. «Üritan näha positiivset. Mul on veel viis matši ees, mida oodata. Üritan ülejäänud turniiri nautida, kuigi täna asjad just kõige paremini välja ei tulnud.»

Kui tšehhitarilt uuriti, mis ikkagi valesti läks, viitas ta oma vastuses Guadalajara keerulistele oludele. «Need olud... see oli mu esimene mäng siin ja lootsin paremini esineda, kuid ei tulnud välja. Leian tõsimeeli, et vaid need kaks murret said määravaks: üks esimeses ja teine teises setis. Loodan, et suudan nendes oludes oma mängu edaspidi parandada,» lausus Krejcikova ning tõi välja ka selle, et kohanemine võtab tema jaoks rohkem aega, kuna ta oli eelmisel nädalal Tšehhi eest võistlustules ka Euroopas toimunud Billie Jean Cupil. «Pean enda kallal tööd tegema ning lootma, et mu paremad mängud on alles ees.»

Kui tavapäraselt tuleb tennisistidel pärast avamängu kaotust oma kodinad kokku pakkida, siis aastalõputurniiril ootab Krejcikovat ees veel kaks kohtumist. Mida ta järgmise päeva-kahe jooksul kavatseb nüüd teha, et too kaotus unustada?