Mu lemmikmälestus on kindlasti järjestikused võidud Moskvas ja Rumeenias ning seejärel siin Mehhikos toimuvale finaalturniirile kvalifitseerumine. Ma tundsin, et mu mäng paranes kogu selle aja jooksul ning asjad tõesti sujusid. See oligi see, mis mind tagant utsitas.