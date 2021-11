VIDEO ⟩ Eesti rekordi ja olümpiavõitja alistanud Zirk tegi karjääri ühe säravaima võistluse

«Nagu varemgi, siis oli ka see kord minu esimene eesmärk kindlustada maksimum punktid 100 m pöördes, millega ma sain ilusti hakkama. See oli kusjuures minu viies kord sel hooajal olla esimene 100m peal (viiest viis). Edasine eesmärk oli lihtsalt tempot hoida ning poole distantsi peal sain aru, et mul on võimalus see ujumine võita. Lisasin gaasi juurde ning üritasin teha nii hea finiši kui võimalik.