«Kontaveidi ja Plíšková duell saab olema väga huvitav, sest ilmselgelt on Kontaveit praegu kõige enesekindlam mängija WTA-karussellil. Ta on väga heas vormis ning tal on siit selja taga võrdlemisi kindel võit Barbora Krejčíková üle,» alustas Tšehhis sündinud, ent hilisema karjääri jooksul USA lipu alla liikunud tenniselegend omapoolset analüüsi.