VIDEO ⟩ Vigastusest taastuv Aigro tegi üle kuue nädala esimesed õhulennud

Oktoobri alguses vigastas Aigro treeningu eel soojenduseks võrkpalli mängides hüppeliigest ja pidi seetõttu tegema hüppamises pausi. Nüüd on esimene hüppetreening pärast vigastuspausi läbi viidud ja see möödus edukalt.

Hüpata saan, see on peamine ja see teeb suurt rõõmu. 100 protsenti jalg korras veel ei ole ja teatud hetkedel teeb ta ka valu, kuid eks selliste vigastuste puhul on see paratamatus. Kindlasti ma liiga jalale ei tee ja üle ei koorma, tänagi esimesel hüppetreeningul pärast vigastust sooritasin kõigest 4 hüpet.