41-aastane Murray tenniseringkondades mingit tutvustamist ei vaja. Kuigi tema enda mängijakarjäär liiga edukaks ei kujunenud – suurimaks saavutuseks saab pidada ülikoolistipendiumi teenimist ning oma alma materi esindamist – siis treenerina on ta endale nime teinud küll ja veel.

Tema juhendajatee suurimaks saavutuseks tuleb mõistagi pidada Sloan Stephensi tüürimist 2017. aasta US Openi võiduni. Lisaks ameeriklannale, kelle treener on ta ka praegu, on Murray põgusalt teinud koostööd ka Rio olümpiavõitja Monica Puigiga, kes töötab aastalõputurniiril praegu ekspertkommentaatorina.