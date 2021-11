PM MEHHIKOS ⟩ Poolfinaali jõudnud Kontaveit: üritasin enne mängu selle võimaluse peale mitte mõelda

«Ma teadsin, et see võimalus on olemas, kuid ei teadnud, kuidas see täpselt käib, sest meil pole alagrupiturniire väga palju olnud,» alustas 12 järjestikuse võidu teeninud Kontaveit vastamist. «Ma üritasin selle peale ka mitte mõelda: tähtis oli keskenduda mängule ning mitte mõelda sellele, mitu mängu ma olen järjest võitnud või kuhu see võit mind nüüd asetaks. Kui hakkad liiga palju tulemusele mõtlema, siis pole võitudega enam midagi teha.»