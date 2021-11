PM MEHHIKOS ⟩ Kontaveit naudib Guadalajaras omade toetust: mul on hea meel, et mu ema saab minuga siin olla

«Ma olen väga õnnelik, et inimesed on Eestist tulnud siia kaasa elama: eeskätt mu ema ja mu suurimat toetajad,» oli Kontaveit pärast Karolina Pliškova alistamist tänulik.

«Inimeste teotus on mulle alati väga eriline, vahet pole kas arvuti taga või kohapeal. See on olnud mulle alati väga tähtis ja mul on väga hea meel, et mu ema saab siin olla ja neid toredaid hetki koos minuga kaasa elada,» jätkas eestlanna.

Rahvusvahelisele meediale on sealjuures silma torganud tõsiasi, et Mehhikos on kohapeal ka Eesti ajakirjanikud. Sellest tulenevalt uuriti Kontaveidi käest pressikonverentsil, kas ta ise mõistab, kui suurt eufooriat ta praegu kodumaal põhjustab?