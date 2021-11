PM MEHHIKOS ⟩ Kontaveit välistas viimases kohtumises jala nii-öelda sirgu lükkamise

Kontaveidil seevastu Muguruza vastu midagi liiga tähtsat kaalul pole. Koht poolfinaalis on juba kindel ning lisaks võib sõltuvalt Pliškova-Krejcikova kohtumisest olla juba enne eestlanna väljakule astumist kindel ka see, et tema alagrupi võidab.

Kas just sellest tingituna, kuid pärast Pliškova alistamist lubas Kontaveit, et kavatseb viimast alagrupimatši tõsiselt võtta.

«Äkki on mul pühapäeval lihtsalt mängida [kuna edasipääs on juba kindel], kuid tegelikult ei kujuta ma seda ette. Kõik vastased on siin väga tugevad ja igal juhul peab täiega pingutama. Midagi lihtsat või kerget kindlasti ei tule. Pean kindlasti väga hea mängu tegema, et ka seda mängu võita,» lausus Kontaveit ning välistas nii-öelda jala sirgu lükkamise ning poolfinaaliks jõuvarude hoidmise.