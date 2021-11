PM MEHHIKOS ⟩ Pilk statistikasse: avaseti triumf tähendab Kontaveidi puhul ka mängu võitu

Kontaveidi praegune hoog on tõepoolest imeline. Kui aastat alustas ta 19–13 rekordiga, siis pärast Dmitri Tursunovi palkamist on ta võitnud viimast 30 mängust 28. Lisaks on tal praegu käsil karjääri pikim võiduseeria, eestlanna on triumfeerinud järjest 12 kohtumises.

Tagatipuks on Kontaveit kõige vingem tennisisist kõva kattega väljakul. Seal on ta tänavu võitnud 38 mängu, mis on WTA-karusselli parim näitaja.

Kui neist numbritest on räägitud praeguseks juba söögi alla ja peale, siis lisaks väärib äramärkimist teinegi statistiline fenomen. Nimelt on Kontaveit tänavu võitnud 95 protsenti nendest kohtumistest, kus tal on õnnestunud avasett endale kallutada.

Samamoodi läks ka reedel Karolina Pliškova vastu. Kontaveit võitis avaseti otsustavas geimis toimunud murde abil 6:4 ning teine sett oli seejärel juba puhas jõudemonstratsioon, lõppedes 6:0.

«Tundsin, et sain sellega veidi enda mängu pealt survet maha ning muutusin vabamaks. Selles mõttes tundsin ma end teises setis kindlasti mugavamalt,» kommenteeris Kontaveit psühholoogilist murdemomenti.

Kokku on Kontaveit tänavu avasetis võidutsenud 42 juhul ning 40 puhul on ta siis ka mängu võitnud. Ainsad erandid on Wimbledoni avaring, kus eestlanna võitis tšehhitari Marketa Vondroušova vastu avaseti 6:2, kuid kaotas seejärel kaks järgmist 4:6, 2:6, ning Montreali turniiri avaring, kus pärast ta võitis ameeriklanna Jessica Pegula vastu avaseti 7:5, kuid kaotas järgmised 3:6, 3:6.