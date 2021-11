PM MEHHIKOS ⟩ Badosale alla vandunud Sakkari kurjustas tugevalt kohtunikuga

Kreeklannalt paluti mängujärgsel pressikonverentsil ka omapoolset selgitust tulisele olukorrale. «Kui ma vaidlen, siis ilmselgelt seepärast, et ma arvasin, et tehti vale otsus. Ma arvan jätkuvalt, et see otsus oli väär. Mõistan, et kõik teevad vigu. See ei tulnud mulle kasuks, et ma pidin tol hetkel temaga (kohtunikuga - K.J.) sellist vestlust pidama. See polnud väga kena,» oli Sakkari selgitus.