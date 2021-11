WTA finaalturniiri favoriit Sabalenka teenis kaotusseisust hädavajaliku võidu

Keerulisest olukorrast tuli võitjana välja just favoriidikoorma all mängiv Sabalenka, kes läheb otsustavas kohtumises nüüd vastamisi kreeklanna Maria Sakkariga. Nii Sabalenkal kui ka Sakkaril on kirjas üks võit ja kaotus ning seega pääsebki selle matši võitja alagrupist Paula Badosa kõrval teisena poolfinaali.

«See on minu jaoks väga oluline kohtumine. Olen õnnelik, et saan veel võimaluse alagrupist edasipääsu eest võidelda. Maria on väga keeruline vastane, sest ta võitleb iga punkti eest meeletult palju. Meil on olnud varasemalt palju heitlusi ja sellest tuleb järjekordne vägev matš,» sõnas Sabalenka pärast Swiateki alistamist.