VIDEO ⟩ Tänak ei osale MM-rallil, aga testis Hyundaid

Rallit.fi kirjutab, et nädala esimesel poolel ja laupäeval tegi testisõite Thierry Neuville ning laupäeva pärastlõunal oli Tänaku kord.

Eelmise nädala alguses teatas Tänak, et jätab 18. – 21. novembril sõidetava hooaja viimase, Monza MM-ralli perekondlikel põhjustel vahele.

Seejärel hakati ralliringkondades spekuleerima, kas see võib kuidagi mõjutada Hyundai meeskonna ettevalmistust järgmiseks hooajaks. Lõuna-Korea autotootja kinnitas, et need jutud tõele ei vasta ning Tänaku puudumine mõjutab ainult nende Monza plaane.