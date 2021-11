PM MEHHIKOS ⟩ Swiatek selgitas väljakul nutma puhkemist: PMS lõi mind sel päeval täiega

«Ma ei taha ennast nüüd välja vabandada. Sellest on päris raske rääkida, sest tean, et seda ei tehta spordis tihti. Aga PMS lõi mind sel päeval täiega. Räägin seda väikeste tüdrukute pärast, kes ei tea veel, mis toimub. Ärge muretsege, see on normaalne. Kõigil on see,» sõnas Swiatek, kes piirdub Mehhikos alagrupiturniiriga.

«Ma loodan, et sellest tuleb hea mäng. Paula on praegu hiilgavas vormis, seda on näha juba tema kõnnakust, kui ta tennisekeskuses ringi jalutab. Ta on enesekindel. Ma loodan, et me anname publikule hea sõu. Minu jaoks ei mängi enam rolli, kas võidan või kaotan, seega loodan teha lihtsalt hea etteaste,» lausus poolatar.