Skoor on viisakam ning mängupildis on vahepealse ajaga muutunud see, et tänavu uue peatreeneri Thomas Häberli käe all mängides on Eesti koondise kaitsetegevus muutunud kompaktsemaks ja dünaamilisemaks. Selle tõi mängujärgsetes ütlustes välja ka Belgia koondise peatreener Roberto Martinez.