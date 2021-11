Kontaveidil järgmise vastase osas eelistusi pole: tähtsam on enda mängule keskenduda

«Ma ei oska niimoodi eelistada. Arvan, et praegu on kõige tähtsam, et keskendun sellele, kuidas ise järgmine kord palli väljakusse lüüa,» viitas ta enda, mitte vastase mängule keskendumisele.

«Arina on väga agressiivne. Ta tabab palli väga kõvasti. See oleks väga raske kohtumine. Marial on olnud fantastiline aasta ja kui ma tema vastu ei mängi, siis elan talle alati kaasa. Igatahes oleks raske,» arutles Kontaveit.

Kuigi eestlannal on võrreldes vastastega kasutada poolfinaaliks üks lisapuhkepäev, ei usu Kontaveit, et see kuidagi määravaks saaks. «Kõik on siin küllaltki heas füüsilises vormis. Lisaks oleme me harjunud mängima selliseid turniire, kus tuleb iga päev mängida ehk ma ei usu, et see suurt rolli mängib,» sõnas eestlanna, kes kavatseb ise homse päeva harjutusväljakul veeta. «Peale sellist mängu on hädasti vaja natukene tennist mängida.»