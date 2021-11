Venemaa parimale suusatajale tehti suur erand

Tänavu Oberstdorfis esmakordselt maailmameisteriks tulnud Bolšunovil on hooaja algus kulgenud keeruliselt, sest erinevad tervisemured pole lubanud tal ettevalmistust soovitud moel läbi viia.

Küll aga võib ta nüüd rahulikumalt hingata, sest koht olümpiakoondises on talle garanteeritud. Seda kinnitas Venemaa murdmaasuusatamise juht Jelena Välbe.

«Paneme olümpiakoondise paika MK-sarja põhjal. Küll aga pole Aleksandri seisund selline, mis lubaks praegu MK-sarjas häid tulemusi. Ent tema koht koondises on kindel. See oli treenerite ükshäälne otsus,» ütles Välbe.

«Tema ülesanne on nüüd koos Juri Viktorovitšiga olümpiaks valmistuda. Tähtis on, et vormi tipp oleks ajastatud õigeks tunniks,» lisas Välbe.