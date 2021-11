Adamo andis Toyotale lubaduse: me ei hakka mingeid mänge mängima

Monza MM-etapil selgub nii individuaalne kui ka meeskondlik maailmameister. Esimese jagavad omavahel Toyota sõitjad Sebastien Ogier ja Elfyn Evans. Enne viimast etappi on Ogier’l 17-punktiline edu. Meeskondlikus arvestuses võidab tiitli tõenäoliselt Toyota, kelle edu Hyundai ees on 47 silma.

«Lähme sinna, et sõita rallit. Me ei plaani mingeid mänge, et aidata ühte või teist sõitjat. Lähme Monzasse võitma, sest sellepärast me seda sporti teeme. See on meie töö,» rääkis Adamo DirtFishile.

«Kui küsite mult, kes võidab, siis ühest küljest mind ei huvita, kuid teisest küljest – rallifännina – võiks võita see, kes seda väärib. Mul on mõlema mehe vastu suur austus,» lisas ta.