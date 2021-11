Suninen tema karjääri päästnud mehest: teda võib nimetada Soome rallisõitjate isaks

Seega on Suninen suutnud keerulisest olukorrast üllatavalt kiiresti ja hästi välja tulla. Soomlase sõnul peab ta tänusõnad edastama mänedžer Jouhkile. «Ta on aidanud mul välja tulla halvast olukorrast. Tal tõesti on selliste keeruliste olukordadega kogemusi. Ilma temata oleksin saanud sõita vaid Soome MM-rallil, aga ta aitas mul saada kaks rallit juurde,» lausus Suninen Rallit.fi-le.

Tallinnas elav Suninen on teadlik, et hea esitus Monza MM-etapil võib talle tulevaks aastaks tagada koha Hyundai rallimeeskonnas. «Ütleksin, et see on minu karjääri tähtsaim etapp. See võib mõjutada minu järgmist aastat. Parem on mitte riske võtta ja anda endast parim,» lausus Suninen.