PM MEHHIKOS ⟩ Mõtetega juba poolfinaalis olnud Badosa nurjas korraldajate planeeritud sünnipäevaüllatuse

Tegelikult oli täna 24. sünnipäeva tähistav hispaanlanna see, kes avaseti kolmandas geimis murdega ette pääses. Kohe järgnenud servigeimis õnnestus Swiatekil aga vastu murda.

Badosa tunnistas pärast kohtumist, et ta polnud täna sajaprotsendiliselt mõtetega mängu juures, vaid vaatas vaikselt ette juba homse poolfinaali suunas.

«Minu meelest oli see päris korralik mäng, kõva andmine. Aga ma keskendusin rohkem oma homse mängu peale, kuna see on väga tähtis. Sellest tulenevalt proovisin täna väljakul ka mõngingaid erinevaid asju,» sõnas ta. «Tänane kohtumine oli [eesootava poolfinaali tõttu] veidi keeruline, kuna mõistetavalt ei tahtnud ma ennast liiga palju ära väsitada.»