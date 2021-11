BLOGI JA GALERII ⟩ Eesti lõpetas MM-valiksarja kindla kaotusega

Kui Belgia vastu mängus pidi Rauno Sappinen alustama pingilt, siis Tšehhi vastu võib oodata teda põhikoosseisus. «Meil on viis tugevat ründajat. Lisaks veel Erik Sorga ja Robi (Robert Kirss - C.K.) ka, kes ei saanud mängida. Zenjov ja Anier alustasid, sest Sappinen on tänavu palju mänginud ja meil oli koondiseaknas kaks mängu. Teadsime, et saame ta vajadusel teiseks poolajaks mängu tuua. Järgmises kohtumises on Sapi kindlasti värskem,» põhjendas Häberli Belgia mängu järel oma otsust.