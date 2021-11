Hamilton, Verstappen ja Bottas said trahvi, sest pritsisid ohtlikult šampust

Olukord jõudis kohtunike lauale võistlusdirektori kaebuse peale. Õigusemõistjad selgitasid end: «Kuigi kohtunikud saavad aru soovist poodiumil tähistada, on šampuse igale poole pritsimine ohtlik.

Poodiumi lähedal seisvad inimesed võivad saada vedelikku silma, mis võib nad ajutiselt pimedaks teha. Pealegi, F1-sõitjad on madalamate klasside pilootidele eeskujuks ning on oluline, et neist viimased tähistavad poodiumil turvaliselt.»